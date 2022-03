Governo avança que “está tudo em aberto” sobre o regresso da TACV aos voos domésticos em Cabo Verde.

Cabo Verde

Após tornar a operar em Dezembro do ano passado, tem havido uma forte pressão para que a TACV retome os voos inter-ilhas em Cabo Verde.

Operadores económicos, partidos políticos da oposição e diferentes sectores da sociedade cabo-verdiana têm pedido o regresso da companhia de bandeira - a TACV Cabo Verde Airlines - aos voos domésticos.

Um pedido que ganhou mais força com o regresso das operações das TACV após retornar para o controlo do estado de Cabo Verde.

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, esteve na noite de segunda-feira num programa de grande entrevista da rádio pública, disse que no momento está tudo em aberto.

“A TACV está num processo de mudanças. Aprovamos o plano de estabilização da companhia na recente assembleia geral que foi realizada em Dezembro de 2021. Temos prevista uma nova assembleia geral ainda neste trimestre que deverá aprovar os termos gerais daquilo que é o plano de negócio da TACV para os próximos quatro anos. Esse plano de negócio nos irá dar pistas e irá resultar de um estudo que também está a ser preparado sobre a conectividade. Este estudo vem nos dar pistas sobre a mobilidade interna e a conectividade internacional” disse o ministro do Turismo e Transportes adiantando que “está tudo em aberto”.

Também sem avançar muitos detalhes, o governante afiançou que no novo quadro legal de serviço público em preparação a companhia privada a operar no arquipélago terá obrigação de garantir frequência para todas as ilhas e o número mínimo de aeronaves no país.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde 01-03-2022

