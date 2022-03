Covid-19

Cabo Verde alivia medidas contra covid-19

Duas utentes a quem foi administrada a vacina contra a Covid-19 na Cidade da Praia, em Cabo Verde. 15 de Abril de 2021. © Carina Branco/RFI

Cabo Verde alivia as restrições ligadas à pandemia com fim do estado de contingência no país e as máscaras deixam de ser obrigatórias nas ruas, continuando a ser obrigatórias em espaços fechados de atendimento ao público.