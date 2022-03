Governo cabo-verdiano vai adoptar medidas para combater aumento de preços devido a guerra na Ucrânia

Ucrânia

Cabo Verde é um país que importa quase tudo e com o conflito na Ucrânia e escalada de aumento preços dos cereais e dos combustíveis a nível internacional, o governo estuda medidas para diminuir o impacto no país.

Publicidade Continuar a ler

Durante a sua visita à ilha do Fogo, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva disse que o Governo irá introduzir brevemente medidas que estabilizem os preços para tornar o país mais resiliente.

“Agora com esta guerra que está a acontecer na Ucrânia a situação está a piorar, o governo já tomou a decisão para brevemente poderemos anunciar mecanismos de estabilização de preços. Evitar que esta escalada de aumento de preços seja transmitida diretamente para os consumidores ou para as empresas. Estamos a trabalhar nos mecanismos, depois temos que mobilizar financiamento. Mas seguramente este é o caminho de estabilização de preços dentro daquilo que o país é capaz de comportar” disse o chefe do governo.

Por sua vez, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva disse que as medidas de estabilização dos preços passam primeiro pela subsidiação.

“Tem a ver com a estratégia de estoque de segurança dos alimentos, sobretudo dos cereais. Estamos a falar da importação em condições mais abordáveis dos cereais, a questão do aumento da capacidade de estoque do país para os cereais, etc. Tudo isto muito combinado para que possamos que as medidas possam produzir efeitos”, explicou o ministro.

No mês passado, o Governo tinha anunciado que deixava de subsidiar o trigo e o milho com a estabilização da situação da pandemia da covid-19, mas volta agora atrás, após o aumento dos preços do trigo e do milho devido ao conflito na Ucrânia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro