Cidadãos saem à rua em Cabo Verde pela paz na Ucrânia e no mundo

Cartaz alusivo à vigília pela paz na Ucrânia na tarde deste Domingo 6 de Março de 2022 na cidade da Praia. © Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania de Cabo Verde

Texto por: Odair Santos 2 min

As ações de solidariedade em prol da paz da Ucrânia multiplicam-se no mundo e em Cabo Verde também. Na capital cabo-verdiana, na cidade da Praia, realiza-se hoje à tarde uma vigília em solidariedade para com a Ucrânia e em prol da Paz no Mundo.