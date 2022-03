Guerra na Ucrânia dificulta a retoma turística em Cabo Verde

Cabo Verde

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, considera que a guerra na Ucrânia está a dificultar a retoma turística em Cabo Verde.

O ministro do Turismo e Transportes afirma que com os dados disponíveis é possível antever que Cabo Verde não vai atingir, neste inverno, os números de turistas conseguidos nos invernos de 2020 e 2021, que devem ficar muito abaixo.

Em entrevista à televisão pública cabo-verdiana, Carlos Santos disse que a diminuição de turistas no arquipélago é uma consequência da guerra na Ucrânia.

“Consideramos que este inverno seja o ponto de não retorno para os números de 2020 e 2021. Isto baseado nos números que nós temos neste momento. Dados que, obviamente, com a crise da guerra na Ucrânia nos deixa um pouco em sobressalto, mas esperamos que a diplomacia impere para que possamos continuar naquilo que já estamos a verificar em Dezembro do ano passado e Janeiro deste ano", explicou.

Na altura Cabo Verde registou "um número considerável de turistas de outras paragens que nós não estávamos habituados até 2019, dos países do leste da Europa, de países como a Roménia e outros, cujos os seus cidadãos não visitavam Cabo Verde” acrescentou o governante.

