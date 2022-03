Cabo Verde adopta guia para venda de álcool

Álcool/Cabo Verde

A nova lei do álcool em Cabo Verde proíbe a venda de bebidas alcoólicas em quiosques, barracas e cantinas, além do consumo na via pública e nos locais de trabalho públicos e do sector privado.

Cabo Verde já tem um “guia orientador para intervenção em estabelecimentos comerciais e de restauração – venda do álcool” que pretende colmatar o défice informativo e formativo em relação à nova lei do álcool e aos efeitos do consumo de bebidas alcoólicas, sobretudo nos jovens.

A legislação que regula a venda de bebidas alcoólicas, em Cabo Verde, tem causado inquietação no comércio, por isso, a Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas criou um guia orientador para intervenção em estabelecimentos comerciais e de restauração.

O guia será utilizado para facilitar a vida dos profissionais de estabelecimentos onde é permitida a venda de bebidas alcoólicas, ajudando-os na aplicação de estratégias para transmitir de forma mais efectiva o conhecimento sobre a lei do álcool. Para além disso, este guia também irá contribuir para a prevenção do uso abusivo e indevido do álcool na sociedade cabo-verdiana.

A consultora Maria Miguel Estrela destaca a importância do guia orientador para intervenção em estabelecimentos comerciais e de restauração.

“Nós pensamos que é importante que tenham orientação sobre a forma como interpretam a lei, sobre o modo como podem atender os consumidores e, principalmente, focando muito na questão da venda do álcool a menores de idade. O público jovem, os adolescentes merecem uma atenção especial porque o consumo de álcool nessas idades causa problemas ainda mais graves do que nos adultos, e se actuarmos cedo vai evitar as dependências", disse Maria Miguel Estrela.

Recorde-se que a nova lei do álcool em Cabo Verde proíbe a venda de bebidas alcoólicas em quiosques, barracas e cantinas, além do consumo na via pública e nos locais de trabalho públicos e do sector privado. A venda de bebidas alcoólicas é também proibida a menores de 18 anos.

O guia orientador para intervenção em estabelecimentos comerciais e de restauração é lançado no âmbito da implementação da nova lei do álcool e vai ser distribuído em parceria com as câmaras de comércio do barlavento e sotavento.

