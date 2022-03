Cabo Verde fez progressos importantes na saúde sexual e reprodutiva

Cabo Verde

A embaixadora da Boa Vontade do UNFPA, Catarina Furtado encontra-se em Cabo Verde para constar as práticas e políticas públicas em questão da saúde sexual e reprodutiva, os cuidados materno-infantis, a vacinação contra o HPV, a luta contra o VIH SIDA e os desafios após dois anos de pandemia de covid-19.

Treze anos após visitar Cabo Verde como embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, Catarina Furtado regressa ao arquipélago e considera que o país está no caminho certo e a fazer progressos muito importantes na área da saúde sexual e reprodutiva.

“Da última vez que vim já pude constatar que Cabo Verde tem umas políticas de prevenção e de promoção da saúde, da saúde sexual e reprodutiva, da não-violência com base no género, dos direitos humanos em geral. São estatísticas que levo para o mundo inteiro, sobretudo, para o mundo lusófono. Portanto, é um exemplo Cabo Verde e agora pude constatar também, que houve ainda mais evolução” disse a embaixadora da Boa Vontade do UNFPA.

Catarina Furtado adiantou ainda que aquilo que faz como embaixadora da Boa Vontade do UNFPA “ é ampliar as boas notícias e as que estão menos boas e que precisam de reforços, de recursos, de financiamento e de pessoas que estejam comprometidas”

“Ouvi primeiro o senhor ministro e a sua equipa falarem das várias vertentes na área da saúde. Aquilo que me prontifico é torná-las mais ouvidas, em termos mundiais, naquilo que é o meu trabalho enquanto embaixadora que é esse o meu propósito é tentar perceber como é que a evolução vai acontecer” concluiu.

Na sua estada, em Cabo Verde, a embaixadora da Boa Vontade do UNFPA, Catarina Furtado, visitou o serviço de maternidade e de neonatologia do Hospital Universitário Agostinho Neto, esteve com os jornalistas num diálogo sobre “O Papel da Imprensa na Promoção dos Direitos Humanos”, encontrou-se com o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, e outros membros do executivo do sector da saúde.

