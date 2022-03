Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe efectua visita oficial a Cabo Verde

Cabo Verde / São Tomé e Príncipe

O Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus efectua a partir de hoje uma visita oficial de três dias a Cabo Verde, a comissão mista dos dois países reunindo-se 15 anos depois do seu primeiro encontro.

No primeiro de três dias de visita oficial a Cabo Verde, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus expressou o desejo de ver resolvido, com a ajuda de Angola, o problema da ligação aérea entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

"Investimentos, interacções e mobilização de sinergias nesse sentido são necessários e nem sempre cada um, per se, consegue fazê-lo. Por isso, esta nova filosofia de se poder abrir e trabalhar em grupos mais abertos, ao nível triangular. Aqui Angola pode também entrar neste processo", considerou o chefe do govenro são-tomense.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, garantiu que a ligação aérea e marítima entre o seu país e São Tomé e Príncipe está a ser trabalhada numa parceria com Angola.

Por outro lado, o chefe do governo cabo-verdiano destacou a realização da segunda comissão mista entre os dois países, depois de 15 anos, com assinatura de cinco novos acordos para reforço da cooperação bilateral, em áreas como a educação, turismo, agricultura, economia, formação profissional e comunidades.

Ulisses Correia e Silva enfatizou o aumento de cinco milhões de escudos para 50 milhões de escudos (de 45 mil euros para 450 mil euros) na linha de microcrédito para empreendedorismo de jovens são-tomenses com ajuda do Banco Mundial, no intuito de "dar aos jovens oportunidades de realizarem os seus empreendimentos, terem condições favoráveis de financiamento e poderem criar emprego para si próprios e emprego para os outros".

Nesta sua estada em Cabo Verde, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, visita o Presidente da República, José Maria Neves e o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e tem encontros com a comunidade são-tomense residente na cidade da Praia e na ilha do Sal.

