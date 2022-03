Governo cabo-verdiano muda Ministério do Turismo e Transportes para a ilha do Sal

Turismo

Após o executivo ter deslocalizado da cidade da Praia para a ilha de São Vicente toda a estrutura governamental do sector do Mar, agora é a vez da ilha do Sal acolher o Ministério do Turismo e Transportes no quadro da política de desconcentração e descentralização dos serviços do Estado, tendo em vista procurar tirar maior proveito da vocação de cada ilha e propiciar o desenvolvimento harmonioso do país.

Ao presidir a inauguração do Ministério do Turismo e Transportes na Ilha do Sal, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva destacou a estratégia e a importância com que o Governo vem trabalhando o conceito do Hub aéreo para o Sal com o aglomerar dos principais serviços conexos aos transportes aéreos e ao turismo na ilha.

“Depois do Instituto do Turismo, chega o Ministério e com um ministro residente. E é no Sal também que está sediada a Câmara de Turismo de Cabo Verde. Temos para um futuro próximo, a instalação e a criação do Instituto da Indústria do Turismo e da Aeronáutica Civil no quadro da Universidade Técnica do Atlântico que acontecerá na ilha do Sal. São instituições para servir Cabo Verde a partir da ilha do Sal”, realçou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva

O Governo continua a ter no turismo um dos pilares fundamentais da economia cabo-verdiana e os transportes aéreos são um elemento fulcral na proximidade do país ao mundo, assegurando a sua continuidade territorial, a sua proximidade à diáspora, bem como a sua instrumentalidade para o sector do turismo e para o desenvolvimento da economia do país.

Após a pandemia de covid-19, o turismo tem estado a regressar aos poucos ao arquipélago, com este sector a representar cerca de 25% do PIB de Cabo Verde e cerca de 20% dos postos de trabalhos em todo o território.

