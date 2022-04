Censo/Cabo Verde

Cabo Verde perdeu população nos últimos 10 anos

Ilha do Sal, Cabo Verde. 12 de Abril de 2021. © Carina Branco/RFI

Texto por: Odair Santos 1 min

Cabo Verde perdeu população nos últimos 10 anos e actualmente existem mais homens do que mulheres a residir no país. Estas são duas das principais conclusões do quinto Recenseamento Geral da População e Habitação, divulgado pelo Instituito Nacional de Estatística. Odair Santos, o nosso correspondente, faz-nos o relato a partir de Cabo Verde.