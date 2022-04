Polícia de Cabo Verde apreende 5,6 toneladas de cocaína em barco brasileiro

Crime

O director nacional da Polícia Judiciária, Ricardo Gonçalves, durante uma conferência de imprensa após a apreensão de cinco mil seiscentos e oito quilos de cocaína no porto da Cidade da Praia, Cabo Verde.

A Polícia Judiciária anunciou hoje a apreensão de mais de cinco toneladas de cocaína numa embarcação de pesca “oriunda do Brasil”, detendo sete pessoas. Esta apreensão fez-se em parceria com a Marinha norte-americana e forças de segurança de outros países.

“[A operação] Contou ainda com a relevante colaboração da Polícia Federal do Brasil, da Drug Enforcement Administration, da Marinha dos Estados Unidos da América (EUA), da National Crime Agency do Reino Unido”, disse à imprensa Ricardo Gonçalves, director nacional da Polícia Judiciária, em conferência de imprensa.

Desde a manhã de hoje que está ancorado ao largo da cidade da Praia o navio da Marinha norte-americano “USS Hershel ‘Woody’ Williams”, de 239 metros, uma base móvel expedicionária que está ao serviço do Comando das Forças Armadas norte-americanas para África.

Na operação que decorreu numa embarcação de pesca “oriunda do Brasil”, foram detidos cinco brasileiros e dois montenegrino, não se sabendo o paradeiro do barco apreendido pelas autoridades cabo-verdianas, com a conferência de imprensa a decorrer sem possibilidade de colocar qualquer questão adicional sobre a apreensão.

O director da Polícia Judiciária reconheceu que a situação geográfica de Cabo Verde, assim como a falta de meios de patrulhamento, deixam as águas do país vulneráveis à sua utilização pelo narcotráfico para fins ílicitos.

