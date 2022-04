Cabo Verde: arranca hoje congresso do PAICV

Congresso PAICV/Cabo Verde

Em Cabo Verde, arranca esta sexta-feira, 08 de Abril, e prolonga-se até domingo, dia 10, o congresso do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV). A RFI já conferiu o que estará em cima da mesa no conclave que decorre na cidade da Praia.

Em entrevista à RFI, Julião Varela, secretário-geral do partido, deu mais pormenores sobre o congresso que tem hoje início.

"Trata-se de um congresso que vem na sequência da eleição do novo Presidente do partido, que ocorreu em Dezembro passado e que terá como finalidade eleger os demais órgãos, nomeadamente, o Conselho Nacional e, portanto, a Comissão Nacional de Jurisdição e Fiscalização", começou por referir Julião Varela.

O secretário-geral do partido reiterou depois que este será um congresso de conformação dos órgãos: "O Conselho Nacional, portanto, que for eleito, por sua vez, vai eleger uma nova comissão política e um novo secretariado geral, ou seja, será um congresso de conformação dos órgãos, na sequência do novo ciclo eleitoral, que iniciou com a eleição do novo Presidente do partido".

Julião Varela explicou depois a importância deste congresso, uma vez que este conclave vai "apreciar e aprovar a moção de estratégia apresentada pelo candidato a Presidente e agora Presidente", a partir do qual sairão "linhas orientadoras da acção política para os próximos tempos".

O responsável do partido salientou depois que a situação actual é extremamente "complicada, diversa e com muitos desafios", pelo que o partido vai "traçar um conjunto de acções para delinear a sua acção política, na perspectiva de ajudar o país a contornar os efeitos da crise", com vista a ser uma "alternativa para as próximas eleições autárquicas de 2024 e também preparar o partido para as eleições de 2026".

A RFI questionou ainda o secretário-geral do PAICV sobre se se podem esperar mudanças de estilo no partido, após os desaires eleitorais que o mesmo tem conhecido à parte de alguns ganhos, nomeadamente, na capital.

"Não sei se podemos falar em desaire. O partido tem melhorado o seu desempenho eleitoral e, portanto, nós em 2020 conseguimos ganhar mais 6 câmaras municipais, tínhamos apenas 2, passámos a ter 8, melhorámos o score eleitoral nas legislativas e passámos a ter mais um deputado. Nas eleições presidenciais, o candidato apoiado pelo PAICV conseguiu vencer a primeira volta", defendeu.

Julião Varela admitiu depois que os resultados não correspondem àquilo que seria expectável pelo partido, nomeadamente, pelo facto de não terem ganhado as eleições, mas considera que tiveram um "desempenho aceitável".

"Neste momento, estamos no segundo mandato na oposição e acreditamos que nas próximas eleições o partido é a alternativa clara para suceder na governação do país", rematou.

De salientar que o congresso do PAICV esteve marcado incialmente para o mês de Abril, mas devido à evolução da situação pandémica foi adiado para o presente mês de Abril.

