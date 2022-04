Cabo Verde vai levantar embargo dos produtos agrícolas de Santo Antão

Levantamento embargo/Cabo Verde

O Primeiro Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou o fim do embargo dos produtos agrícolas de Santo Antão para as ilhas do Sal e Boa Vista. Uma quarentena vegetal imposta, há quase 40 anos, aos produtos agrícolas de Santo Antão, com enormes prejuízos para a economia agrária da ilha.

O primeiro-ministro anunciou no município de Ribeira Grande, em Santo Antão, que a quarentena vegetal imposta, desde 1984, aos produtos agrícolas de Santo Antão por causa da praga dos mil pés, vai ser levantada.

Ulisses Correia e Silva, explicou que o Ministério da Agricultura e Ambiente está a trabalhar com a cooperação chinesa uma solução para mitigar os efeitos da praga dos mil pés e assim levantar o embargo para o escoamento dos produtos agrícolas de Santo Antão para as ilhas do Sal e Boa Vista.

“O embargo derivado a praga dos mil pés tem sido um grande constrangimento para a ilha, por isso, o Ministério da Agricultura e Ambiente está a preparar-se para fazer com que esse embargo seja levantado, relativamente, para escoamento para Sal e Boa Vista, tendo em conta a natureza agrícola das dessas ilhas , portanto não há grande perigo de contaminação e de contágio nessas duas ilhas” disse Ulisses Correia e Silva, acrescentando que "Sal e Boa Vista representam um mercado emergente, consumidor de produtos agroalimentares e desta forma, vamos permitir que haja mercado para os produtos de Santo Antão”.

Por seu turno, o Presidente da Associação dos Produtores e Agricultores Agroindustrial da Ribeira Grande, António Carente, reagiu com satisfação ao anúncio do fim do embargo dos produtos agrícolas de Santo Antão para as ilhas do Sal e Boa Vista.

“Para nós é um sinal de alívio: é fundamental que o embargo seja levantado para Sal e Boa Vista” disse António Carente, afirmando que o agricultor de Santo Antão é responsável: “Nós não podemos envenenar as outras ilhas produtivas do país com os mil pés”

Recorde-se que há vários anos que os agricultores e responsáveis dos três municípios de Santo Antão pedem uma solução sustentável para o embargo dos produtos agrícolas de Santo Antão para as ilhas mais turísticas do país, Sal e Boa Vista.

