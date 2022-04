Cabo Verde: Cardeal Dom Arlindo Furtado preocupado com situação social

Cabo Verde

O Cardeal de Cabo Verde, Dom Arlindo Furtado, admite que a situação social no país está muito complicada e não sabe até que ponto as medidas anunciadas pelo governo estão a ter algum impacto na vida das pessoas.

O Cardeal Dom Arlindo Furtado afirma que os pedidos de ajuda nos serviços da Cáritas tinham aumentado com a pandemia da Covid-19, agora com a guerra na Ucrânia a situação ficou mais complicada e há mais pessoas a pedir apoio.

“É complicada, a situação está muito complicada. A igreja lida a nível da Cáritas e ao nível dos pastores com as pessoas que nos procuram, bispo e sacerdotes, sobretudo dos sacerdotes que estes estão mais próximos, pessoas para porem os seus problemas, desabafarem, pedir ajudas e partilhar as suas dores, mágoas e o sofrimento de toda a ordem, porque a situação está complicada", admitiu o Cardeal Dom Arlindo Furtado, acrescentando que "o governo tem anunciado algumas medidas, mas não sabe até que ponto as mesmas já começaram a ter algum impacto na vida das pessoas, mas a situação é muito difícil, que exige de todos nós uma sensibilidade muito grande, uma abertura de coração e uma generosidade desmedida.

O cardeal Dom Arlindo Furtado falava à imprensa à margem da conferência quaresmal promovida pela Igreja Católica na cidade da Praia.

Para fazer face à situação social difícil que se vive em Cabo Verde, o governo tem marcha o Programa Mais - Mobilização pela Aceleração da Inclusão Social focalizado nas pessoas que mais necessitam.

Neste momento há isenção do IVA sobre o leite em pó, os preços dos bens básicos como o gás, não vão aumentar nos próximos três meses, por ação direta do Governo e mais de 20 milhões de contos estão a ser disponibilizados através de transferência direta para as famílias.

