Cabo Verde: Presidente defende retoma das operações no aeroporto da Ponta do Sol para ilha de Santo Antão

Cabo Verde

Presidente cabo-verdiano defende retoma das operações no aeroporto da Ponta do Sol para ilha de Santo Antão. Imagem de Arquivo.

O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves que se encontra de visita à ilha de Santo Antão, defende que transitoriamente deve se fazer um esforço para retomar as operações no aeroporto da Ponta do Sol, até que seja construído o novo aeroporto de Santo Antão em Porto Novo.

Após visitar o município do Paul e de olho no turismo em Santo Antão, o presidente da República, José Maria Neves, disse que a solução imediata para as ligações aéreas de e para a ilha de Santo Antão deve ser retomar as operações no aeroporto da Ponta do Sol, desativada há mais de 20 anos.

José Maria Neves defendeu que mais unidades hoteleiras e mais investimentos privados podem forçar a realização de investimento no novo aeroporto de Santo Antão.

“É preciso começar com unidades hoteleiras, trazer mais investimentos privados e mais turistas para pressionar no sentido de rapidamente termos uma deve se fazer um esforço para retomar o aeroporto da Ponta do Sol. Vão ser introduzidos twin otters aqui em Cabo Verde, transitoriamente retomar o aeroporto de Ponta do Sol, e logo a seguir criar uma dinâmica económica para forçar a realização de investimento no novo aeroporto de Santo Antão”, disse José Maria Neves

Desde segunda-feira passada que o presidente da República, José Maria Neves, encontra-se de visita à ilha de Santo Antão, vários operadores turísticos têm pedido ao chefe de estado que exerça a sua magistratura de influência junto do governo para que Santo Antão volte a ter um aeroporto operacional.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde 14-04-2022

