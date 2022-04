Cabo Verde deixa cair obrigatoriedade de máscara, mantendo exigência nalguns espaços

Cabo Verde

Com a taxa de positividade em Cabo Verde de 0,9% e com a taxa de incidência acumulada de 7 por 100 mil habitantes, o governo levantou algumas restrições impostas pela covid-19, como a máscara que deixou de ser obrigatória em espaços fechados.

O uso da máscara em espaços interiores fechados de atendimento público deixa de ser obrigatório em Cabo Verde, mas o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva explicou que há algumas excepções.

“Exceptuam-se algumas situações por dever de proteção proteção diferenciado: estabelecimentos e infraestruturas de saúde, públicas e privadas, nomeadamente hospitais, centros de saúde, farmácias, clínicas e laboratórios; os centros de dia e lares de idosos, que se justifica pela vulnerabilidade dos idosos; os estabelecimentos prisionais; e os transportes colectivos de passageiros, terrestres, aéreos e marítimos. Mantém-se a obrigatoriedade de apresentação do certificado de vacinação, para efeitos de viagens inter-ilhas e internacionais com destino a Cabo Verde”, disse o chefe do Governo.

Deixa de ser obrigatória a apresentação de Certificado de Vacinação COVID ou de resultado negativo de teste, para o acesso a actividades culturais, artísticas, recreativas, de lazer, espectáculos ou eventos de qualquer natureza.

Ulisses Correia e Silva lembrou que a pandemia ainda não acabou, por isso, fez o apelo à toma da dose de reforço da vacina contra a COVID-19.

