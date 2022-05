Tarifas dos autocarros sobem em Cabo Verde com gasolina e gasóleo a aumentarem

Economia

Em Cabo Verde, o preço da gasolina e do gasóleo aumentou quase 9% e as tarifas dos transportes coletivos urbanos de passageiros 5% na capital do país e 7,5% em São Vicente

Em São Vicente, o preço do bilhete de autocarro aumentou de 40 para 43 escudos (cerca de 0,36 para 0,40 euros) e na cidade da Praia de 41 para 43 escudos (0,37 para 0,40 euros).

Um aumento justificado pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia com a subida do preço dos combustíveis. Esta decisão é contestada pela presidente da Associação para a Defesa do Consumidor, Eva Caldeira Marques, que afirma que a ADECO não foi consultada, como manda a lei.

“O facto de nós não termos sido ouvidos causa-nos algum transtorno. No ano passado nós fomos ouvidos. A Agência Reguladora Multissectorial da Economia, ARME, deu-nos um mês para pronunciarmos sobre a diminuição da tarifa que aconteceu no passado. Agora com o aumento é com perplexidade que notamos que não somos ouvidos. Não fomos explicados qual é a razão de São Vicente sofrer um aumento proporcionalmente maior. É algo que os consumidores querem saber. A Adeco exige e continuará a exigir que as agências reguladoras também defendam os consumidores cabo-verdianos” disse Eva Caldeira Marques.

Também desde ontem, o preço da gasolina e do gasóleo aumentou quase 9%, mantendo-se apenas inalterada a tarifa do gás butano. O litro de gasóleo normal passou a ser vendido a 146,10 escudos (1,32 euros) e o litro de gasolina a 181,60 escudos (1,64 euros).

