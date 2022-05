Cabo Verde acompanha com atenção surto de hepatite aguda infantil no estrangeiro

Cabo Verde

O surto de hepatite aguda infantil verificado em alguns países europeus e nos Estados Unidos América está a ser seguido com atenção em Cabo Verde.

O surto de hepatite aguda infantil "de origem desconhecida" foi anunciado pela OMS a 15 de Abril e afecta crianças com idades entre um e 16 anos. As autoridades sanitárias cabo-verdianas realizam na tarde de hoje, às 16 horas locais, 19 horas em Paris, um encontro para estabelecer as normas e procedimentos caso seja detectado alguma criança com hepatite aguda.

Em declarações à rádio pública cabo-verdiana, esta manhã, o director do Serviço de Vigilância e Respostas às Epidemias do Ministério da Saúde, Domingos Teixeira disse que Cabo Verde montou a sua vigilância activa.

“Recebemos esta informação da OMS e estamos a seguir os nossos casos aqui em Cabo Verde. Por se tratar de casos raros e a nível global são poucos os casos aqui temos que montar um tipo de vigilância activa. Não há etiologia, não se sabe a causa, portanto, todo o mundo está a ver se tem casos e se são compatíveis, se não tem explicação outra para investigar para ver se são compatíveis com esses casos suspeitos de outros países” disse Domingos Teixeira.

A Organização Mundial da Saúde já alertou que o surto de hepatite aguda infantil é uma situação que exige medidas "muito urgentes". Até agora, segundo a OMS, foram registados 169 casos da doença, sendo 100 ainda activos. Desses, a OMS refere que 60 concentram-se no Reino Unido.

