Vinci passa a gerir aeroportos e aeródromos de Cabo Verde

Os aeroportos e aeródromos de Cabo Verde vão passar a ser geridos pelo grupo privado francês Vinci Airports SAS, empresa seleccionada pelo Governo cabo-verdiano.

A gigante francesa de gestão aeroportuária Vinci, que administra mais de cinquenta aeroportos em vários países do Mundo, vai passar a gerir os aeroportos e aeródromos de Cabo Verde.

De acordo com o decreto lei publicado no Boletim Oficial, na quarta-feira, 04 de Maio, o Governo entendeu que “a proposta apresentada pela sociedade Vinci assegura, cabal e adequadamente, os propósitos sociais, estratégicos e financeiros subjacentes à concessão do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde”.

Ainda conforme o Governo, “o relatório fundamentado elaborado pela Equipa Negocial, considerando o contexto mundial atual, conclui-se que a proposta final vinculativa apresentada pela Vinci reúne as condições para a sua aceitação”.

O decreto-lei refere que a concessão ao grupo Vinci abrange os quatro aeroportos internacionais do país, nas ilhas de Santiago, Sal, Boa Vista e São Vicente, bem como os três aeródromos nas ilhas do Maio, Fogo e São Nicolau.

Os activos da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) transitam para a Vinci que vai ter de pagar à ASA um montante a ser acordado entre as duas entidades. A empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea ficará apenas com o controlo do tráfego aéreo.

