Cabo Verde: Governo tranquiliza trabalhadores da ASA

Cabo Verde

O Governo cabo-verdiano garante que vai respeitar os direitos dos trabalhadores da empresa pública dos Aeroportos e Segurança Aérea-ASA- no processo de concessão dos aeroportos à sociedade francesa VINCI.

Publicidade Continuar a ler

O vice-primeiro-ministro e ministro das finanças, Olavo Correia, já reagiu, tranquilizando os sindicatos e os trabalhadores de que todos os envolvidos vão ser ouvidos no processo de concessão dos serviços públicos aeroportuários à francesa Vinci e garante salvaguarda dos direitos dos trabalhadores da ASA.

"Vamos iniciar agora um processo de diálogo e todos vão ser informados e vão participar deste processo. Pensamos que é fundamental que os direitos adquiridos sejam preservados e salvaguardados. Os sindicatos vão fazer parte desse processo e todos os direitos adquiridos serão salvaguardados”, referiu

O responsável político assegurou que este projecto é de interesse público e que vai permitir, nos próximos anos, entrada de capital que será depois investido nos sectores da educação, saúde, segurança e inclusão social.

“Nós estamos a defender o interesse público, o interesse dos colaboradores da ASA e sobretudo, estamos a trazer um parceiro que será capaz de investir em nome do Estado durante os próximos anos, permitindo que mais de 700 milhões de euros possam ser canalizados para as áreas em que só o Estado pode e deve intervir como são a educação, a saúde, a segurança e a inclusão social”, garantiu.

Após publicação do decreto do Governo que autoriza a concessão dos serviços públicos aeroportuários à sociedade francesa Vinci, os sindicatos dos trabalhadores da empresa pública dos Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) acusaram as autoridades de não ouvirem as preocupações dos trabalhadores e denunciam uma possível terceirização de serviços.

Em declarações à rádio pública de Cabo Verde, a presidente do Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública, Maria de Brito Monteiro, disse que os trabalhadores da ASA tiveram conhecimento, através da imprensa, que o Governo atribuiu a concessão dos serviços públicos aeroportuários à empresa francesa Vinci.

“Há serviços que sabemos que poderão ser terceirizados, portanto essas contratações de empresas fora podem passar para a prestação desse tipo de serviço que estamos a pensar que poderão ser terceirizados. Isso é uma grande preocupação que temos. E não vamos permitir que sejam postos em causa postos de trabalho”, afirmou.

O Governo de Cabo Verde decidiu atribuir a concessão do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil nos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos ao grupo Vinci , por um período de quarenta anos.

Este projecto pretende expandir e modernizar a rede aeroportuária cabo-verdiana e, ao mesmo tempo, “promover o turismo no país, reforçando a posição competitiva dos aeroportos nacionais em benefício da economia nacional, dos passageiros e utilizadores das infraestruturas aeroportuárias, captando o interesse de novos operadores aéreos”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro