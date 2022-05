PM de Cabo Verde faz balanço positivo da sua visita de dois dias à Guiné-Bissau

Cabo Verde / Guiné-Bissau

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, fez ontem um balanço positivo dos seus dois dias de visita de trabalho à Guiné-Bissau, uma primeira deslocação na qualidade de chefe do governo de Cabo Verde que, na sua óptica, permitiu reforçar o diálogo político e a cooperação entre os dois países.

“É um balanço muito positivo, tendo em conta que nós perspectivamos esta visita como uma nova era das relações entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau, reforçamos o diálogo político e institucional e diplomático, assinamos três acordos de cooperação importantes, dois deles em sectores estratégicos no ensino superior e economia digital”, declarou Ulisses Correia e Silva antes de um encontro com a comunidade cabo-verdiana residente em Bissau, já na fase final da sua deslocação ao país.

"Temos a intenção de desenvolver ainda mais as energias renováveis, o que hoje se coloca com muita acuidade, e também na cooperação empresarial e económica, onde existem complementaridades importantes que queremos desenvolver entre as duas economias para podermos aproveitar o máximo do potencial que existe", disse ainda o chefe do governo cabo verdiano ao referir-se às áreas nas quais os dois países poderiam igualmente estreitar os laços.“No fundo criar condições de comércio e de investimentos entre Cabo Verde e a Guiné-Bissau”, acrescentou.

"Não queremos fazer coisas pontuais que depois não tenham continuidade", sublinhou ainda Ulisses Correia e Silva ao referir que é por este motivo que "institucionalizaram a realização de comissões mistas. A primeira será realizada na Praia daqui a um ano. Depois, de dois em dois anos, (reunir-se-ão) comissões mistas para podermos ir fazendo a avaliação, introduzir novos programas e depois fazer com que a dinâmica do sector privado possa fazer estas duas economias terem essas ligações, o que é importante".

Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, em declarações recolhidas pela agência Lusa

Na sequência do seu encontro com a comunidade cabo-verdiana radicada em Bissau e antes de deixar a Guiné-Bissau no segundo e último dia de visita ao país, Ulisses Correia e Silva participou num jantar oferecido pela embaixada de Cabo Verde na capital guineense.

Durante os dois dias da sua deslocação à Guiné-Bissau em que foi designadamente acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros bem como do Turismo, Ulisses Correia e Silva foi recebido pelo Presidente Guineense, pelo seu homólogo Nuno Nabiam e ainda pelo presidente do parlamento, Cipriano Cassamá.

