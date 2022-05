Cabo Verde: Ex-responsáveis da saúde acusados de peculato e lavagem de dinheiro

Saúde

A antiga directora-geral do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, foi acusada pelo Ministério Público, entre outros, de 11 crimes de peculato, num processo com mais cinco acusados, incluindo a antiga ministra da Saúde de Cabo Verde.

A antiga Directora-geral do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia foi acusada pelo Ministério Público, “em co-autoria e em concurso real e efectivo” da prática de 20 crimes, sendo 11 de peculato, seis de participação ilícita em negócio agravado, de inserção de falsidade, de infidelidade, de lavagem de capitais.

Há ainda “9 contra-ordenações” praticadas pelos representantes das entidades responsáveis pela condução de procedimento ou por funcionário da Administração Pública. Uma empresa, em nome da antiga directora-geral do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, é acusada da prática de seis crimes de participação ilícita em negócio agravado.

Por sua vez, a Ministra da Saúde da altura é indiciada de um crime de “inserção de falsidade”.

Apesar de comunicado da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Cabo Verde, não identificar os acusados, à data, Ricardina Andrade exercia o cargo de directora-geral do hospital público, e Cristina Fontes Lima era ministra adjunta e da Saúde no último Governo do PAICV.

O Ministério Público avança que a base da acusação é um relatório de auditoria administrativa e financeira, realizada pela Inspecção-Geral das Finanças, ao Hospital Agostinho Neto, reportando-se ao período de 2013 a 30 de Junho de 2016, “por indícios da prática de ilícitos criminais”.

No âmbito da investigação, o Ministério Público descreve que analisou em concreto o período de gestão entre Julho de 2011 e Agosto de 2016, “foram recolhidos elementos de prova que confirmaram os indícios constantes do relatório de auditoria pelo que após todas as diligências que se revelaram úteis à descoberta da verdade material dos factos, o Ministério Público, determinou, no dia 04 de Maio de 2022, o encerramento da instrução, deduziu acusação e requereu julgamento, em Tribunal Singular, para efectivação da responsabilidade criminal de seis pessoas singulares e uma pessoa colectiva, por estarem fortemente indiciados à prática dos seguintes crimes, todos previstos e punidos pela legislação nacional”.

