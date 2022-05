Cabo Verde: Governo afirma que francesa VINCI foi a melhor escolha para a gestão dos aeroportos

Cabo Verde

Respondendo às críticas dos partidos da oposição, o primeiro-ministro cabo-verdiano garante que a adjudicação directa da concessão dos aeroportos do arquipélago ao grupo francês Vinci foi uma opção do Governo que cumpre a lei e que justificou com as garantias recebidas da empresa.

Após o líder do maior partido da oposição em Cabo Verde, o PAICV, ter classificado de uma “aventura” do Governo a adjudicação directa da concessão dos aeroportos do país à Vinci, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva afirma que o governo fez uma boa escolha.

“Acabamos por fazer uma boa escolha. A Vinci é uma empresa de referência mundial, das cinco melhores do mundo em gestão aeroportuária, que nos garante que temos uma boa solução. Perante um investidor de referência mundial, que nos dá todas as garantias, preferimos fazer essa adjudicação direta. Houve outros interessados, mas que não estão à altura da escolha que nós fizemos. O que interessa aqui é que, primeiro, a lei permite fazer, segundo é uma opção do Governo, e uma boa opção, que trará resultados seguramente”, disse o chefe do governo cabo-verdiano.

Ulisses Correia e Silva disse que a concessão dos aeroportos de Cabo Verde a empresa francesa Vinci vai “agregar valor, não só em termos de investimentos, mas em termos de mercado, mas também da operacionalização do conceito do hub na ilha do Sal”.

