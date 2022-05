TACV vai dispensar 42 trabalhadores para manter "equilíbrio"

Economia

Em Cabo Verde, decorre a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Nacional à privatização da companhia de bandeira nacional, a Transportadora Aérea Cabo-verdiana. Uma das primeiras pessoas a ser ouvida foi a atual presidente do Conselho de Administração da TACV, Sara Pires, que tem dois anos para preparar a empresa para a reprivatização.

A Transportadora Aérea de Cabo-verdiana, a TACV, com 204 trabalhadores ainda está com excesso de pessoal, segundo a presidente do Conselho de Administração da TACV, Sara Pires, que foi ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Nacional sobre a privatização da companhia de bandeira e avançou que a TACV precisa dispensar 42 trabalhadores para poder manter o equilíbrio.

“A empresa precisa ser redimensionada para fazer jus ao número de aparelhos que nós temos previsto operar. São três aparelhos e com isso registamos o excesso de pessoal que tem de ser dispensado. Nós priorizamos o acordo de pré-reforma e mútuo acordo. Despedimentos será sempre em último caso” afirmou Sara Pires.

A presidente do Conselho de Administração da TACV disse que o maior desafio da empresa é manter a companhia a voar, ainda mais agora com o aumento dos preços do combustiveis. Mesmo assim, a administração da TACV está em processo de aquisição de um avião para retomar as operações para França, Brasil e os Estados Unidos.

Em março de 2019, o Estado de Cabo Verde vendeu 51% da TACV por 1,3 milhões de euros à Lofleidir Cabo Verde, empresa detida em 70% pela Loftleidir Icelandic EHF (grupo Icelandair, que ficou com 36% da Cabo Verde Airlines – nome comercial da companhia) e em 30% por empresários islandeses com experiência no setor da aviação (que assumiram os restantes 15% da quota de 51% privatizada).

Na sequência da paralisação da companhia durante a pandemia de covid-19, o Estado cabo-verdiano assumiu em 06 de julho de 2021 a posição de 51% na TACV, alegando vários incumprimentos na gestão, e dissolveu de imediato os corpos sociais.

A Comissão Parlamentar de Inquérito visa analisar este processo e a liquidação da operação da TACV nos voos domésticos, que desde novembro de 2016 passaram a ser assegurados apenas por uma única companhia aérea privada.

