Cabo-Verde apresenta plano de regeneração urbana

Praia, Cabo Verde. 16 de Abril de 2021.(imagem de arquivo). © Carina Branco/RFI

Texto por: Odair Santos 1 min

O Governo de Cabo Verde está a negociar com os 22 municípios do país a implementação de um programa de regeneração urbana, no valor de 200 milhões de euros, para colmatar as necessidades de habitação.