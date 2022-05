Cabo-Verde apresenta plano de retoma para a Boa Vista

Cabo Verde

O Governo de Cabo Verde apresenta esta sexta-feira, 27 de Maio, o plano de retoma económica pos-covid para a ilha da Boa Vista, cujo sector turístico foi particularmente afectado pela crise sanitária. A prioridade do executivo é a aposta na qualidade e na diversificação do turismo.

No Programa Operacional do Turismo para a Boa Vista, a ilha turística mais afetada pela pandemia da covid-19, o governo vai apostar na qualidade e na diversificação do turismo.

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva anunciou, na cidade de Sal Rei, vários projetos inscritos e orçamentados, entre os quais a infra-estrutura das zonas de desenvolvimento turístico integrado de Santa Mónica e Chaves e a requalificação da orla marítima.

“A praia D´Diante e praia de Cabral estão na previsão dos investimentos a serem realizados para podermos pegar naquilo que a natureza nos deu e dar-lhe qualidade, melhorar ainda mais e criar valor a partir dessas intervenções. Também a estrada do Norte cujo concurso para a elaboração dos estudos foi lançado. Estão previstos ainda investimentos na rede de infraestruturas de Chaves, Santa Mónica, rede de esgotos de Sal Rei e uma estação de recolha, tratamento e reciclagem do lixo que é importantíssimo, porque quando falamos do turismo a exigência é maior”, disse o chefe do executivo.

Segundo o governo, a ilha da Boa Vista será contemplada, nos próximos cinco anos, com investimentos no valor de cinco milhões de euros no âmbito do Programa Operacional do Turismo.

