Cabo Verde: PM pede “mão dura” para crimes de violência sexual contra crianças

Cabo Verde

Dia da Criança marcado em Cabo Verde, por uma recém-nascida resgata do lixo e o julgamento do caso de uma criança de 13 anos encontrada morta, em Dezembro passado, numa praia na ilha do Sal.

Dia da Criança marcado em Cabo Verde, por uma recém-nascida resgata do lixo e o julgamento do caso de uma criança de 13 anos encontrada morta, em Dezembro passado, numa praia na ilha do Sal. O Primeiro-ministro pede “mão dura” nos casos de crimes de violência sexual contra crianças.

Publicidade Continuar a ler

Após dois dias de julgamento do caso da criança de 13 anos de idade encontrada morta, em Dezembro do ano passado, numa praia na ilha do Sal, o Ministério Público pede uma pena de mais de 25 anos para o homem de 30 anos, sobre o qual recaem as suspeitas de homicídio agravado e agressão sexual com penetração. A sentença deverá ser conhecida na próxima sexta-feira, 03 de Junho.

No momento que decorria o julgamento na ilha do Sal, o Primeiro-Ministro, inaugurava na cidade da Praia, o primeiro Centro de Atendimento de crianças vítimas de violência sexual. Ulisses Correia e Silva defendeu que a justiça tem de ter “mão dura” nos casos de crimes de violência sexual contra crianças.

“A justiça tem de ser de ‘mão dura’ para estes tipos de casos. Em segundo lugar, fazer todo o trabalho de sensibilização junto da sociedade, não normalizar as questões que têm a ver com o abuso sexual”, disseUlisses Correia e Silva.

Por outro lado, uma recém-nascida foi abandonada dentro de um contentor do lixo na cidade da Praia, embrulhada num saco de plástico. A bebé foi resgatada com vida e recebe cuidados médicos no Hospital Universitário Agostinho Neto, na capital do país.

A presidente do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente, Maria do Livramento Silva, que foi abordada pela imprensa sobre o caso, no meio de uma actividade para assinalar o dia internacional da criança, disse que se for necessário o ICCA vai acolher a recém-nascida resgatada do lixo.

“Neste preciso momento que estou a tomar conhecimento deste caso da criança encontrada num contentor de lixo, o que acredito é que as autoridades locais irão tudo fazer para que o problema seja resolvido e se for necessário o ICCA irá receber essa criança, no Centro de Emergência Infantil e procurar os pais desta criança”, garantiu a presidente do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro