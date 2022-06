Cabo Verde alarga ensino superior à ilha de Santo Antão

Ensino Superior/Cabo Verde

Cabo Verde vai alargar o ensino superior à ilha de Santo Antão já em Setembro. Santo Antão é a terceira ilha a receber o ensino universitário, depois de Santiago e de São Vicente. Este novo pólo universitário será voltado para as Ciências Agrárias e o governo perspectiva que este estabelecimento de ensino seja capaz de servir também os países da CEDEAO e CPLP.

O alargamento do ensino superior para a ilha de Santo Antão acontece já no próximo ano lectivo e será efectivada com a instalação do Instituto das Ciências e Tecnologias Agrárias, integrado na Universidade Técnica do Atlântico (UTA).

De acordo com o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, o ensino superior em Santo Antão associa o conhecimento e a investigação à própria característica da ilha, que é agrícola.

“Este compromisso é firme e tem a ver com a política do governo relativamente ao ensino superior. Associa o conhecimento, a investigação à vocação das ilhas porque as ciências agrárias em Santo Antão, por razões óbvias de uma ilha que tem a competente agrícola fortemente implantada ao longo da sua história e tradição, mas que vai ter um polo universitário para servir Santo Antão e para servir Cabo Verde” , disse Ulisses Correia e Silva.

Segundo o líder do executivo, o governo quer que o pólo universitário de Santo Antão esteja, também, ao serviço dos países das comunidades da CEDEAO e da CPLP.

O ensino superior em Santo Antão arranca com os cursos de engenharia agronómica e zootécnica. A Universidade Técnica do Atlântico está à espera da acreditação para poder avançar com o processo de candidatura.

Concretizando-se a instalação deste pólo da UTA, a ilha de Santo Antão, a mais montanhosa do arquipélago e predominantemente agrícola, será a terceira de Cabo Verde a receber o ensino universitário, depois de Santiago e de São Vicente.

