Cabo Verde: BestFly quer resolver problema das evacuações médicas

Cabo Verde

A empresa BestFly vai adquirir dois aviões twin otter para resolver o problema das evacuações médicas entre as ilhas de Cabo Verde. Este ano a companhia já realizou mais de 260 evacuações médicas urgentes.

De acordo com dados da BestFly Cabo Verde, em um ano de atividade a companhia aérea realizou 35 voos charters para evacuações médicas urgentes em maca entre as ilhas e mais de 260 evacuações ocorreram nos voos regulares.

Apesar desses dados, existem no país muitas críticas sobre o transporte de doentes entre as ilhas, por isso, a BestFly Cabo Verde, através do seu responsável comercial, Mário Almeida, anunciou que a companhia aérea vai adquirir dois aviões Twin Otters para resolver o problema das evacuações médicas.

“A nossa ideia ao trazermos os twin otters é exatamente melhorar isso e baixar o custo que possa existir em termos de evacuação porque muitas vezes nós temos que instalar a maca e não é possível ter um doente com outros passageiros”, disse Mário Almeida.

Os dois aparelhos Twin Otters com 19 lugares cada que devem chegar a Cabo Verde nos próximos meses vão também operar nas rotas deficitárias.

BestFly vai ligar Cabo Verde a outros países africanos

A partir do próximo mês, a BestFly passa a fazer ligações de Cabo Verde a outros países africanos com o primeiro avião Embraer 190 da companhia, que chegou ao país neste fim de semana, como garantiu à imprensa, o Presidente de Conselho de Administração da BestFly Cabo Verde, Nuno Pereira.

“A ideia é para o mês julho começarmos a operação e mais duas a três semanas nós faremos a abertura ao mercado e faremos a comunicação quais são as rotas”, disse Nuno Pereira.

No primeiro ano de atividade, a BestFly Cabo Verde, realizou mais de 3.400 voos entre as ilhas e transportou mais de 170.000 passageiros, com uma taxa de ocupação média de quase 71%.

