Cabo Submarino ‘EllaLink’ já liga Europa e América Latina a partir de Cabo Verde.

Cabo Verde

Cabo Verde passou a ser um dos pontos de passagem e de distribuição do sinal do cabo submarino de fibra óptica EllaLink, que liga a Europa a África e à América.

Ao presidir a cerimónia inauguração do Cabo EllaLinK, na cidade da Praia, o Primeiro-Ministro cabo-verdiano considerou que o cabo submarino de fibra óptica de última geração, que liga Cabo Verde à Europa e à América Latina, é um factor importante para posicionar o país como um Hub Tecnológico relevante em África e no Atlântico. Ulisses Correia e Silva destacou a parceria da União Europeia e do Banco Europeu de Investimento pelo financiamento em 25 milhões de dólares.

“Agradeço à União Europeia e ao Banco Europeu de Investimento pela parceria no financiamento de 25 milhões de dólares à Cabo Verde Telecom e que torna realidade um empreendimento que marca uma nova era nas telecomunicações e internet em Cabo Verde, aumenta a competitividade do país e responde aos requisitos cada vez mais exigentes da Internet: a conectividade e a velocidade e transmissão de grande quantidade de dados a grandes distâncias” disse Ulisses Correia e Silva.

Para além do EllaLink, o cabo regional do sistema SHARE, que liga Dacar à cidade Praia, está praticamente finalizado e vai entrar também brevemente em funcionamento, o que segundo o primeiro-ministro vai permitir melhorar consideravelmente a largura de banda total de exportação internacional entre Cabo Verde e o Senegal e entre os países vizinhos da África Ocidental.

