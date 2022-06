Cabo Verde quer ser "um dos primeiros países livres de carbono"

#Ambiente

Buracona, Ilha do Sal, em Cabo Verde. 12 de Abril de 2021.

O Banco Europeu de Investimento e o governo de Cabo Verde querem fazer do arquipélado um “dos primeiros países livres de carbono”. A declaração foi feita pelo vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, Ricardo Mourinho Félix, esta segunda-feira, na cidade da Praia.

A missão do Banco Europeu de Investimento em Cabo Verde tem como propósito conhecer os avanços nas prioridades de cooperação definidas entre o Governo de Cabo Verde e a União Europeia, para o período 2021-2027, centradas na promoção de um crescimento verde. O Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento, Ricardo Mourinho Félix, garante que a instituição europeia de investimentos está focada em ajudar Cabo Verde na transição para uma economia livre de carbono e na transição digital.

“As nossas prioridades estão focadas na transição para uma economia livre de carbono e numa transição digital, uma não se fará sem a outra e a transição climática exige imensa tecnologia. Só seremos bem sucedidos se juntarmos as duas. E é isso que é também o compromisso que nos foi transmitido quer pelo ministro das Finanças quer pelo primeiro- ministro e estamos empenhados em juntos fazer de Cabo Verde também um dos primeiros países livres de carbono e, portanto, mostrar que que a democracia é um valor em si mesmo como é também um valor habilitante para que os países possam se desenvolver de forma sustentável” afirmou.

Ricardo Mourinho Félix falou à margem do Diálogo de Alto Nível sobre Financiamento do Sector Privado do BEI, realizado pelo governo de Cabo Verde, na cidade da Praia.

