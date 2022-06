Cabo Verde: Câmara de Turismo defende aposta no continente africano

Turismo/Cabo Verde

Para fazer face à época baixa do turismo em Cabo Verde, o Presidente da Câmara de Turismo do arquipélago defende a aposta no continente africano como mercado alternativo.

Publicidade Continuar a ler

A partir de Abril e até Setembro, o mercado do turismo de Cabo Verde entra na sua denominada época baixa, período em que os países europeus, principais mercados emissores de turistas para Cabo Verde procuram menos o arquipélago.

Para fazer frente aos cinco meses de baixo turismo internacional, em Cabo Verde, e potencializar a capacidade instalada em termos de infraestruturas e de recursos humanos existentes no país, o Presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde defende a aposta no continente africano como mercado alternativo.

Jorge Spencer Lima garantiu, em entrevista à rádio pública cabo-verdiana, que a Câmara de Turismo e a companhia aérea Bestfly Cabo Verde estão a trabalhar numa parceria de pacotes competitivos para trazer a Cabo Verde turistas dos outros países africanos

"Há uma parceria especial com a Bestfly Cabo Verde, no sentido de ligarmos o Sal directo ao continente, particularmente uma ligação directa para o Senegal", disse o Presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde

Internamente, a Câmara de Turismo em parceria com a Bestfly Cabo Verde e a Câmara Municipal do Sal já desenvolveram pacotes especiais para, a partir da capital do país, e de São Vicente levarem à ilha do Sal residentes nestas ilhas para uma experiência turística de uma semana, no mês de Setembro, por ocasião das festas do município do Sal.

A aposta vai passar também pela diáspora cabo-verdiana no Mundo, a partir de Lisboa e de Boston, para o período de época baixa do turismo no país.

Na semana passada, os responsáveis da companhia Bestfly Cabo Verde, ao apresentarem, no aeroporto da Praia, a sua nova aeronave, um Embraer 190, garantiram que a aposta vai ser nas ligações de Cabo Verde à costa ocidental africana, o que deve acontecer, a partir de Julho, após o processo de certificação do Embraer 190.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro