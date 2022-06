Cabo Verde: Conselho de Ministro aprova exigência de Certificado COVID.

Cabo Verde/Covid-19

Em Cabo Verde passa a ser obrigatório a apresentação de certificado de vacinação contra a Covid-19 com três doses de vacina nas viagens inter-ilhas. A medida surge como resposta ao aumento de casos de Covid-19 no arquipélago.

Publicidade Continuar a ler

Nas últimas duas semanas registou-se, em Cabo Verde, um aumento progressivo do número de casos activos de COVID-19. De acordo com dados da Direcção Nacional de Saúde, os principais indicadores a nível nacional registaram, nos últimos dias, um aumento de índice de transmissibilidade RT na ordem 1,52% acima de 1% como recomendado, e a taxa de incidência acumulada a nível nacional aumentou de 19 para 68 por 100 mil habitantes, acima do limiar dos 25 por 100 mil habitantes. Por isso, a partir de 1 Julho para viajar entre as ilhas é obrigatória a apresentação de certificado Covid-19 com três doses de vacina, como explicou à imprensa ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves.

"Entende o Governo que a evolução que o quadro epidemiológico tem registado a nível nacional requer a adopção de medidas que promovam reforço do nível de segurança e protecção sanitária. Por tudo isso, foi aprovada a resolução que institui a exigência de Certificado COVID-19 válido de vacinação com a terceira dose, ou dose adicional de reforço ou de Certificado de teste negativo RT PCR realizado nas 72 horas ou, ainda, antigénio realizado nas 48 horas anteriores à hora de embarque, para efeitos de viagens inter-ilhas", disse Filomena Gonçalves acrescentando que estas exigências não são aplicadas às crianças com idade até os 12 anos.

Para as viagens internacionais com destino a Cabo Verde mantém-se a obrigatoriedade da apresentação pelos passageiros e tripulantes do Certificado COVID válido de vacinação que ateste a toma da terceira dose, ou certificado COVID-19 válido de recuperação ou ainda certificado teste negativo PCR nas 72 horas anteriores ou antigénio realizado nas 48 horas anteriores a hora de embarque.

Para as viagens internacionais com partida de Cabo Verde a aceitação dos Certificados COVID-19 depende dos acordos estabelecidos com os países de destino.

O Ministério da Saúde anunciou, nas últimas 24 horas, mais 104 testados positivos ao vírus da Covid-19 em Cabo Verde, num universo de 434 amostras e 11 recuperados, pelo que o país passa a contabilizar 474 casos activos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro