Cabo Verde precisa de "80 milhões de euros" para fazer face a tripla crise

Cabo Verde precisa de cerca de 80 milhões de euros para fazer face à situação de emergência, resultante da crise alimentar, energética e da guerra na Ucrânia, avança o vice-primeiro-ministro.

O vice-primeiro-ministro, que também é ministro das Finanças, falava à imprensa no balanço da missão do Grupo de Apoio Orçamental.

Olavo Correia afirma que já foram acordados 40 milhões de euros para fazer face à crise supramencionada. Parceiros do GAO já garantiram esse valor.

“Nós hoje temos a nível da ajuda orçamental já acordado com os parceiros do GAO, um valor de 40 milhões de euros. O que nós estamos a trabalhar é no sentido de conseguirmos, no global, um valor à volta de 80 milhões", começa por dizer.

Olavo Correia complementou depois o seu raciocínio: "Significa que temos ainda um gap adicional de 40 milhões para podermos fazer face às necessidades em termos de intervenção de Estado para protelar as famílias, as empresas e para proteger a coesão social e a acelerar a transição energética”, complementa.

O vice-primeiro-ministro reitera ainda o facto da crise da guerra na Ucrânia ter consequências mais severas do que a crise da pandemia.

A missão do Grupo de Apoio Orçamental aprova as acções das autoridades que visam aliviar as pressões inflacionárias e encoraja mecanismos melhor direccionados para apoiar as famílias mais vulneráveis, preservando, ao mesmo tempo, a sustentabilidade fiscal e da dívida.

