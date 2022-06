Cabo Verde angaria 4,5 mil milhões de euros de investimento

Economia

Cabo Verde mobilizou um valor recorde de 4,5 mil milhões de euros no quarto fórum de investimento, mais do dobro do que era esperado, conforme dados avançados pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. O governante disse que agora o público e o privado devem trabalhar em conjunto para que os compromissos assumidos possam ser concretizados.

"Quero deixar o nosso compromisso enquanto Govenro, que em relação a estes montantes aqui avançados de 4,5 mil mihões de euros vamos retribuir com estabilidade e previsibilidad ee um quadro macroeconómico e um ambiente d enegócios amigo do investidor", disse Olavo Correia, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

O Cabo Verde Investment Fórum está enquadrado na política de promoção do país e é um instrumento privilegiado de promoção de investimentos dentro das estratégias de diversificação da economia e uma forte aposta no sector privado.

"Não é o valor em si, a questão que se coloca hoje, a partir de agora, é trabalharmos em conjunto, com o sector público e privado para que estes compromissos que foram assumidos possam ser concretizados. Por parte daqueles que assinarma as convenções tem de existir o compromisso para o que foi permitido entregar a Cabo Verde, possa ser entregue", indicou ainda o governante.

Este encontro decorreu durante dois dias na cidade de Santa Maria, na ilha do Sal com o lema "Cabo Verde is Open to the World" ('Cabo Verde está aberto ao Mundo'). Nesta quarta edição, estiveram em destaque, como os principais eixos de desenvolvimento sustentável do país, os sectores da Economia Digital, Economia Azul, Energias Renováveis, Transporte Marítimo e Aéreo, Serviços Financeiros, Agro-negócio e Turismo.

O fórum regressou ao país após duas edições realizadas no estrangeiro, sendo organizado pelo Governo, em parceria com a Cabo Verde Tradeinvest, entidade pública que promove a captação de investimento estrangeiro para o arquipélago.

A primeira edição realizou-se também na ilha do Sal, em julho de 2019, seguiu-se, em setembro de 2019, em Boston, e a terceira edição do evento foi realizada em fevereiro último, no Dubai, no âmbito da participação do país na Expo 2020 Dubai.

Cabo Verde vive uma profunda crise económica, após uma recessão de quase 15% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, face à ausência de turismo provocada pela pandemia de covid-19, setor que garante 25% do PIB e do emprego do país.

