Cabo Verde quer universalizar protecção social para abranger mais vulneráveis

Cabo Verde

No momento que Cabo Verde enfrenta os efeitos de uma tripla crise em consequência da seca, da pandemia de covid-19 e da guerra da Ucrânia, com impacto profundo no tecido económico e social no país, o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, anuncia que o Governo vai alargar a protecção social.

“O mundo está cada vez mais incerto, está cada vez menos seguro, por isso, é necessário proteger, sobretudo proteger os mais desfavorecidos. É neste quadro que o governo já definiu que antes de aumentar o valor das pensões é fundamental e crucial aumentar os beneficiários para protecção social e é neste quadro que continuaremos a trabalhar para no ano de 2023, mais três mil pensionistas do regime não contributivo sejam beneficiadas, o aumento do número de beneficiário do rendimento social de inclusão e alargamento do pré-escolar às crianças menos favorecidas, a continuidade de gratuitidade no ensino, a continuidade de isenção da taxa moderadora de saúde” disse o Fernando Elísio Freire, que discursava no ato de lançamento do primeiro “Boletim Estatístico do Sistema da Protecção Social em Cabo Verde 2016-2020”.

O resultado do primeiro Boletim Estatístico de Cabo Verde aponta que 51% da população total em 2020, estava coberta, pelo menos com uma prestação, da protecção social, seja ela do regime contributivo, ou, não contributivo, sendo que 88% das prestações vêm do regime contributivo do sistema obrigatório, principalmente das prestações do INPS.

Cabo Verde tem uma percentagem acima da média mundial, que é cerca de 46%, e de África, que está muito abaixo dos 20%.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde.

Correspondência de Cabo Verde, 23/6/2022

