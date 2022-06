Governo cabo-verdiano aposta na introdução de carros eléctricos no país

Cabo Verde

O Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, presidiu na manhã do dia 28 de Junho de 2022 o acto de entrega de carros eléctricos aos primeiros beneficiários do ProMEC.

Apesar das crises, Cabo Verde segue com a transição energética, o governo prometendo mais incentivos para acelerar a introdução de veículos eléctricos no arquipélago.

Duas viaturas eléctricas foram entregues aos primeiros beneficiários do programa de Promoção da Mobilidade Eléctrica em Cabo Verde, o ProMEC, momento aproveitado pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, para garantir mais incentivos para acelerar a introdução de veículos eléctricos no país e construção de infra-estruturas públicas de carregamento em todas as Ilhas.

Alexandre Monteiro disse que Cabo Verde está a cumprir o plano traçado para a mobilidade eléctrica com apoio dos parceiros. “Estamos a cumprir o plano traçado, com iniciativas como esta de criação de incentivos com fortes apoios dos nossos parceiros” explicou o governante que adiantou que “todo o programa de impulso da mobilidade eléctrica, nesta fase, não representa nenhum encargo para as finanças públicas. São donativos de fundos climáticos mobilizados internamente e tudo isso vai ajudar na construção de um futuro sem carbono que ambicionamos alcançar em 2050”.

O Governo prevê incentivar a aquisição de cerca de 600 veículos eléctricos das diferentes categorias e 100 postos de carregamento, num processo que será faseado até 2025, e ajustado sempre que necessário. A partir de 2035, fica proibida a importação de veículos equipados com motores térmicos que utilizam combustível fóssil, gasolina ou gasóleo. Neste momento, a importação de veículos eléctricos é isenta de impostos e de direitos aduaneiros.

