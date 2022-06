AI preocupada com a extinção da Comissão de Direitos Humanos de Cabo Verde

Cabo Verde

Em comunicado através da sua secção portuguesa, a Amnistia Internacional disse estar preocupada com a extinção da Comissão de Direitos Humanos de Cabo Verde. Mas, o primeiro-ministro cabo-verdiano já explicou que a extinção da actual Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) para esta tutela passar para a Provedoria da Justiça, órgão que emana do Parlamento, dá garantias de “maior independência”.

Após um intenso debate nos últimos meses na imprensa cabo-verdiana sobre a extinção da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, agora veio a secção portuguesa da Amnistia Internacional manifestar-se preocupada com a decisão do governo cabo-verdiano e pediu que “a extinção seja ponderada, para que nenhuma medida tomada represente um sério retrocesso e uma ameaça à promoção, à protecção, à monitorização e à defesa dos Direitos Humanos em Cabo Verde, comprometendo todo o trabalho que tem sido realizado pela CNDHC”.

Em reacção, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou que não há motivos para preocupação e que a integração dos Direitos Humanos na Provedoria de Justiça garante “maior independência”

“Essa comissão desempenha funções que a Provedoria da Justiça desempenha, e nós, em termos de melhoria de condições, de racionalidade e eficiência das estruturas, essas funções irão passar para a Provedoria da Justiça, sem perda de capacidade de intervenção, sem perda da independência, até porque a Provedoria da Justiça é um órgão que é designado pelo parlamento, o seu orçamento está integrado no parlamento, portanto tem todas as condições, até de maior independência relativamente a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania”, explicou o chefe do governo cabo-verdiano.

A decisão do executivo de integrar os Direitos Humanos na Provedoria de Justiça faz parte do programa do governo para esta legislatura.

A actual Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania é tutelada pelo Ministério da Justiça.

No âmbito da reorganização administrativa dos Direitos Humanos, que vai ditar a extinção da CNDHC, vai se alterar a orgânica da Provedoria de Justiça e redefinir as atribuições do Ministério da Justiça no sector. Na proposta do governo aprovada em Conselho de Ministros em Abril deste ano, que vai ser levada ainda ao parlamento, introduziu-se que o provedor de Justiça vai passar a ser a instituição nacional independente de monitorização da aplicação de tratados e convenções internacionais em matéria de Direitos Humanos.

O actual provedor de Justiça de Cabo Verde é o ex-presidente do Tribunal de Contas cabo-verdiano José Carlos Delgado, que foi aprovado no parlamento em 30 de Outubro de 2020, por maioria superior a dois terços dos deputados da Assembleia Nacional.

