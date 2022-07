Cabo Verde: Sindicato denunciam situações de trabalho forçado

Cabo Verde

A União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde -Central Sindical- denunciou situações de trabalho forçado em Cabo Verde e apela a uma maior intervenção das autoridades junto das entidades patronais para evitar o trabalho forçado no país.

A denúncia da União Nacional dos Trabalhadores Cabo-verdianos tem por base as queixas que a central sindical recebe dos trabalhadores e dos sindicatos filiados.

“Todos somos cientes de que o trabalho forçado existe em Cabo Verde desde longa data. Contudo, com o passar do tempo, com as novas leis da república, o fenómeno amenizou-se, sem, no entanto, se extinguir”, denunciou a representante da UNTC-CS Reisineide Santos acrescentando que no país “há trabalhadores que são obrigados a fazerem horas extras sem contrapartidas em termos de remuneração, há relatos pessoas que foram aliciados a irem trabalhar no estrangeiro para uma determinada tarefa e quando chegam são surpreendidos com o trabalho forçado e há também relatos de no nosso país de exploração de crianças e adolescentes para fins comerciais e sexuais”, denunciou.

Por sua vez, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimengo Social, Fernando Elisio Freire, garantiu que o trabalho forçado em Cabo verde é ilegal e pede engajamento de todos na prevenção do trabalho forçado no país.

“Em Cabo Verde, o trabalho forçado é ilegal e não existe, se alguém souber e não denunciar está sendo conivente e quem souber e apenas denunciar tem que ir até ao fim. Todos, o Governo e outras autoridades públicas, as organizações não-governamentais, os empregadores, os trabalhadores, as famílias e as demais instituições, são convocados a colaborar na erradicação do trabalho forçado” disse o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire que discursava na sessão da apresentação da Análise Comparativa Legislação e Práticas Nacionais e o Protocolo sobre Trabalho Forçado, que aconteceu na cidade da Praia", referiu.

O governante disse “foi por não tolerar esta flagrante violação de um dos direitos fundamentais dos seres humanos" que Cabo Verde,como uma país defensor da pessoa humana e na linha da frente dos valores da democracia e da liberdade, ratificou a Convenção do Trabalho Forçado” que concluiu que o fenómeno está norlamente associado a outros flagelos, como o tráfico de seres humanos e o trabalho infantil.

