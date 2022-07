47 anos da independência de Cabo Verde com apelo à resiliência perante desafios

Cabo Verde

Cabo Verde celebra o 47° aniversário de independência e, pela primeira vez, José Maria Neves discursou na sessão solene comemorativa enquanto Presidente da República. Neves reconheceu a luta dos jovens do passado pela independência de Cabo Verde e desafiou a todos a enfrentarem os problemas do país.

O ponto alto das celebrações dos 47 anos da independência de Cabo Verde aconteceu com a sessão solene comemorativa no parlamento, durante a qual o Presidente da República, José Maria Neves, disse que a independência bem-sucedida de Cabo Verde deve servir de exemplo para serem enfrentados os problemas que afligem o arquipélago.

“Esta nossa Independência bem-sucedida são tónicos para enfrentar os desafios do presente, como a seca, as mudanças climáticas e ainda excessiva dependência e outras debilidades que afectam particularmente a juventude, como são os casos do desemprego, das assimetrias regionais e da perda de população que ocorre nas ilhas mais periféricas, ou ainda, da emigração qualificada. Se ‘as estiagens já não nos metem medo’, urge então termos a audácia, o engenho e a perseverança para ultrapassarmos novas barreiras, pois que ao longo da nossa história elas se vão renovando e nada nos tem sido fácil. O certo é que o heróico povo cabo-verdiano tem sabido superá-las, em batalhas árduas e esforços obstinados” disse José Maria Neves.

Segundo o chefe de estado, a qualidade da democracia deve constituir-se uma preocupação dos atores políticos e de todos na sociedade, por isso, lançou um apelo.

“Há que ampliar e enriquecer o processo de construção da democracia e do Estado de Direito, cumprindo na plenitude os princípios e os valores que enformam o liberalismo político, mediante o reforço das instituições políticas e económicas, que devem ser mais inclusivas, e da autonomia individual de forma a garantir mais igualdade e mais universalismo na acção política e na formação de políticas. A situação actual é de uma excessiva dependência em relação ao Estado tanto do indivíduo como da sociedade civil e de uma baixa intensidade de debates na formulação de políticas públicas” disse José Maria Neves.

Para além da Sessão Solene Comemorativa do XLVII Aniversário da Independência Nacional, o dia ficou marcado pela deposição da coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, por José Maria Neves, pela primeira vez, na qualidade de Presidente da República de Cabo Verde.

