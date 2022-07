Cabo Verde: ”Rendimento mínimo para militares libertadores”

Cabo Verde

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, defendeu que os militares que juraram bandeira em 1975, que têm reivindicado o estatuto de combatente da liberdade da pátria, devem receber um rendimento mínimo.

O chefe de Estado defendeu a ideia ao ser questionado pela imprensa sobre a reivindicação, já reconhecida pelo Parlamento, do estatuto de liberdade da pátria dos militares que juraram a bandeira em 1975. José Maria Neves afirma que Estado deve garantir um rendimento mínimo àqueles que “contribuíram para acelerar a independência de Cabo Verde”

“De acordo com as possibilidades do Estado, devemos garantir um rendimento mínimo a todos, particularmente àqueles que em determinado momento participaram de corpo e alma na gesta libertadora do país. Temos que encontrar os meios e os consensos necessários para que isto aconteça e espero que rapidamente o Parlamento encontre a melhor para essa questão”, explicou o Presidente da República, José Maria Neves.

Já o primeiro ministro, Ulisses Correia e Silva disse desconhecer o processo reivindicado pela Associação dos Militares Voluntários de 1975 – AMINCOR 75- das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, que tem pedido ao Estado que reconheça o direito a uma pensão aos cerca de 300 militares da 1ª Incorporação de 1975, “que assumiram a defesa da independência do país”.

