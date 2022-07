Banco Africano de Desenvolvimento e Cabo Verde chegam a acordo para ajuda de 10 milhões de dólares

Crise económica

O Banco Africano de Desenvolvimento e Cabo Verde acordaram uma ajuda orçamental de 10 milhões de dólares para apoiar o país neste período de crise e financiar novos projetos.

No quadro da visita oficial que efectuou à Costa de Marfim, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, reuniu-se com o presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, onde ficou acordado que o BAD vai disponibilizar a Cabo Verde uma ajuda orçamental de 10 milhões de dólares, para fazer face à crise inflacionista

“Estivemos no BAD. É um banco com o qual Cabo Verde tem relações muito fortes em termos de investimentos, de financiamento. Ficou acordada uma ajuda orçamental de 10 milhões de dólares, precisamente para apoiar Cabo Verde nesta fase de suporte às medidas para fazer face à crise inflacionista e um conjunto de projectos estão em curso. É preciso lembrar que o Porto do Maio e o Parque Tecnológico são financiados pelo BAD. Há outros programas que visam essencialmente a cadeia de valor no sector da agricultura, um programa virado para o empreendedorismo jovem que está a ser trabalhado e a ser finalizado para ser implementado” disse o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no balanço à imprensa da visita que efectuou no fim de semana passado à Abidjan.

Também, na Costa do Marfim, manteve um encontro com o Presidente da República, Alassane Ouattara, momento que segundo o chefe do Governo foi aprovado para abrir novas perspectivas de cooperação e reforço do diálogo político, diplomático, de cooperação económica e empresarial.

Lembramos que Cabo Verde vive uma grave crise, que só as medidas de mitigação dos aumentos dos preços dos combustíveis devido ao conflito na Ucrânia vão exigir um esforço financeiro de 45 milhões e 300 mil euros ao Estado de Cabo Verde.

