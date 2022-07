PAICV acusa governo de falhar na política de transportes

#Cabo Verde

O PAICV, o principal partido de oposição em Cabo Verde, acusa o governo de falhar na política dos transportes marítimos e aéreos, pondo em causa a mobilidade interna e com o estrangeiro.

Com navios avariados e passageiros em terra, a situação dos transportes marítimos e aéreos em Cabo Verde tem dominada o debate político no país. O assunto chega Parlamento, na altura em que a TACV Cabo Verde Airlines deixou de ter certificação válida para voar de forma autónoma para a União Europeia.

O deputado do PAICV, Julião Varela, dá voz às críticas da oposição que antevê elevados custos operacionais para a companhia de bandeira.

“Para voar a TACV é agora obrigada a recorrer ao aluguer de aviões com tripulação incluída deixando todo o pessoal em terra, aumentando ainda mais custos e que certamente obrigará o governo a injetar mais dinheiros e mais aval” disse o deputado do PAICV, Julião Varela.

Respondendo às críticas da oposição, no parlamento, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Parlamentares Filomena Gonçalves, disse que a TACV – Cabo Verde Airlines está num processo de retoma com enormes dificuldades e que a certificação implica “avultadas despesas”.

Filomena Gonçalves garantiu ainda que o processo de certificação está em curso e que a TACV – Cabo Verde Airlines vai voltar a ter licença válida para operar futuras ligações para a Europa.

"O processo está em curso e nós acreditamos que num espaço de tempo o problema de certificação vai ser resolvido” disse a governante.

