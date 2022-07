Cabo Verde: Trabalhadores da saúde em greve

#Cabo Verde

Os trabalhadores do Instituto Nacional da Saúde Pública de Cabo Verde iniciaram esta quinta-feira um movimento de greve de dois dias para reclamar, entre outras, a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários. O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, garantiu que as exigências dos funcionários vão ser atendidas em breve.

Há oito anos que os trabalhadores do Instituto Nacional da Saúde Pública de Cabo Verde aguardam pela implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, previsto pelos estatutos da Função Pública. Sem resposta do governo, os trabalhadores decidiram avançar com um movimento de greve de dois dias.

“Não podemos aceitar que, depois de 8 anos acreditando na palavra dos nossos dirigentes, hoje, nada temos. O nosso ministro esteve connosco numa reunião e prometeu-nos que era a sua palavra de honra assinar o nosso estatuto e PCCS”, disse Maria de Fátima Mestre, uma das funcionárias do INSP, afirmando que os trabalhadores vão lutar até ao fim para conseguir a resolução dos pendentes.

Reagindo à greve dos trabalhadores do Instituto Nacional da Saúde Pública, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, considerou normal a greve dos trabalhadores do INSP, por ser um recurso constitucional, mas garantiu que em breve as exigências dos funcionários vão ser atendidas.

“É evidente que não cabe somente ao Ministério da Saúde fazer isso, envolve também a administração pública que está com o processo e em breve um quadro consensualizado para os estatutos do INPS. A partir daí com aprovação dos estatutos iremos avançar com o PCCS”, explicou o ministro de Saúde, Arlindo do Rosário.

Para além do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, os trabalhadores exigem ainda a implementação do estatuto adequado ao instituto público e instrumentos de gestão. A greve termina no sábado, às oito horas da manhã.

