Cabo Verde apura-se para o Mundial de Andebol na Polónia e na Suécia

Cabo Verde

A selecção de Cabo Verde de andebol sénior masculina venceu a congénere de Angola por 24-23, e conseguiu a passagem às meias-finais do Campeonato Africano das Nações (CAN’2022) e o apuramento para o Mundial 2023.

Com a vitória sobre Angola, Cabo Verde passou a estar entre as quatro melhores seleções africanas, conseguindo assim a passagem automática para o Mundial de andebol sénior masculino a disputar-se na Polónia e na Suécia, de 12 a 29 de janeiro de 2023.

No final do jogo dos quartos de final do Campeonato Africano das Nações, o treinador da seleção de Cabo Verde, o sérvio Ljubomir Obradović, era um homem feliz e deu os parabéns à equipa.

“Primeiro, parabéns à nossa equipa de Andebol que lutou até ao fim e um grande abraço ao povo de Cabo Verde e adeptos da selecção de Cabo Verde”, disse Ljubomir Obradović.

Por sua vez, o presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol, que acompanhou, a partir da cidade da Praia, o jogo de Cabo Verde frente a Angola, disse que o apuramento da seleção para o Mundial 2023 é resultado de uma aposta colectiva.

“Nós apostamos desde o inicio que deveríamos estar no Mundial. Estamos agora a sonhar estar na final do Campeonato Africano, mas o primeiro objetivo já está cumprido que é estar entre os quatro melhores. Conseguimos uma vitória suada, muito sacrifício, muita luta e acho que Cabo Verde inteiro vibrou com essa vitória do nosso país. Um país pequeno está a demonstrar que somos capazes, quando acreditamos, quando há força de vontade e acima de tudo acreditar em hoje” disse Tony Teixeira, em reação ao apuramento de Cabo Verde para o Mundial 2023.

Este sábado, 16, às 15h30 de Cabo Verde (18h30 de Paris), a selecção de andebol de Cabo Verde defronta Marrocos, nas meias-finais do Campeonato Africano das Nações que decorre até segunda-feira, 18, no Egipto.

Correspondência de Cabo Verde, 16/07/2022

