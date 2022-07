Assinado com a francesa Vinci contrato de concessão do serviço público aeroportuário em Cabo Verde

Cabo Verde

O Governo de Cabo Verde assinou hoje o contrato de concessão do serviço público aeroportuário com a francesa Vinci, por 40 anos.

O contrato assinado esta segunda-feira em Santa Maria, na ilha do Sal, entre o Governo de Cabo Verde e a empresa francesa Vinci, prevê a gestão dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos de Cabo Verde. O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva disse ao presidir a cerimónia que o objectivo do país é muito mais do que receber 80 milhões de euros da Vinci pela concessão.

“O propósito principal da concessão da gestão dos aeroportos é a alavancagem de um sector importante para economia cabo-verdiana, os transportes aeroportos com fortes externalidades no turismo. A valorização da localização do país, o aumento da contribuição da gestão aeroportuária no sector dos transportes aéreos e a melhoria da competitividade do turismo são objectivos que juntos querem atingir com essa concessão" disse o chefe do governo cabo-verdiano.

Por sua vez, Nicolas Notebaert, o director-executivo da Vinci para as concessões internacionais da multinacional francesa, disse que a língua portuguesa é, a partir de agora, a mais falada nas concessões dos aeroportos do grupo.

"A rede Vinci Airports inclui agora oito aeroportos no Brasil, dez em Portugal e sete em Cabo Verde. A língua portuguesa é agora a língua mais falada na Vinci Concessions" disse Nicolas Notebaert.

A concessão prevê um investimento por parte do grupo Vinci nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, ao longo de 40 anos, de 619 milhões de euros, dos quais 281 milhões de euros para a ampliação das infra-estruturas aeroportuárias e os restantes 338 milhões de euros para a manutenção pesada.

O contrato de concessão prevê também a integração de até 382 dos actuais cerca de 500 trabalhadores da empresa estatal ASA no grupo francês.

Por seu turno, em declarações à imprensa, após a assinatura do contrato de concessão com a Vinci, o vice-primeiro-ministro garantiu que “ninguém vai ser despedido”

A empresa Vinci é uma operadora privada líder global no seu sector, gerindo cerca de 60 aeroportos em 45 países.

