Governo cabo-verdiano promete colocar a saúde no topo das suas prioridades

Cabo Verde

Pelas implicações que a saúde tem na economia e na qualidade de vida das pessoas, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva disse que a saúde passou para o topo das prioridades e promete continuar a investir no sector.

Antes da pandemia da Covid-19, segundo, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva não era muito visível a implicação da saúde na economia, mas devido às consequências negativas da Covid-19 no sector económico e na qualidade de vida dos cidadãos o governo elege a saúde com prioridade reforçando os investimentos

“O investimento na saúde passou de facto para o nível de prioridade das prioridades e em Cabo Verde temos todas as razões para continuar a fazer esses investimentos. E, vamos reforçar em todas as nossas ilhas melhorar o nível de saúde pelas implicações que tem na qualidade de vida das pessoas, na atractividade económica e no bem-estar de todos aqueles que querem visitar, investir ou residir em Cabo Verde”, indicou o chefe do governo de Cabo Verde.

Ulisses Correia e Silva discursava na cerimónia de inauguração da Comunidade Terapêutica de Ribeira de Vinha, na ilha de São Vicente. Uma comunidade terapêutica para servir as seis ilhas do barlavento cabo-verdiano e vai atender pacientes dependentes de substâncias psicoactivas de ambos os géneros, num processo de recuperação e reinserção social.

Ouça aqui a correspondência de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde.

Correspondência de Odair Santos, 21/07/2022

