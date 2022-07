Governo ordena inquérito sobre perda de certificado de operador aéreo da TACV

Cabo Verde

Governo de Cabo Verde admite “deficiência” da Administração TACV- Cabo Verde Airlines no processo de renovação atempada do certificado de operador aéreo de país terceiro.

O governo de Cabo Verde ordenou a realização de um inquérito para apurar o que terá impedido a companhia TACV- Cabo Verde Airlines de renovar a tempo o certificado de operador aéreo de país terceiro, um problema revelado há dias pelo executivo.

Publicidade Continuar a ler

O ministro do Turismo e Transportes em entrevista à rádio pública cabo-verdiana admitiu que houve “deficiência” da Administração TACV- Cabo Verde Airlines no processo de renovação atempada do certificado de operador aéreo de país terceiro. Por isso, já instruiu a administração da TACV para fazer um inquérito interno para apurar as responsabilidades.

“Infelizmente aconteceu esta situação que nós temos de reconhecer que houve uma deficiência da parte do conselho de administração. Há um inquérito que está a ser feito, que o ministério dos Transportes pediu ao conselho da administração da TACV para saber, efectivamente e de forma objectiva, o quê que aconteceu e não embarcar nas acusações sobre o fulano A, B e C. É melhor primeiro apurar a verdade e ver o que realmente o que aconteceu” disse o governante.

Segundo o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, a Administração da TACV - Cabo Verde Airlines tem até ao final do mês para apresentar o relatório do inquérito sobre o que terá impedido a companhia de renovar, a tempo, o certificado de operador aéreo de país terceiro.

A não-renovação do Certificado de Operador Aéreo levou a Cabo Verde Airlines a cancelar alguns voos para Portugal, obrigando a companhia a alugar um avião com tripulação incluída para o escoamento dos passageiros.

O maior partido da oposição em Cabo Verde, o PAICV, considera ser desnecessária a realização de qualquer tipo de inquérito e pede que o Conselho de Administração da TACV Cabo Verde Airlines esclareça ao Governo e à opinião pública sobre os custos da falha que levou à perda do certificado.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro