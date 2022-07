Cabo Verde: Primeira visita oficial a Portugal do Presidente José Maria Neves

Cabo Verde

O Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, realiza a primeira visita de Estado a Portugal com vista o reforço dos laços históricos, políticos, económicos e culturais, bem como de amizade e solidariedade entre Cabo Verde e Portugal.

A convite do Presidente da República de Portugal, o chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, realiza nesta quinta-feira, a sua primeira visita de Estado a Portugal. Esta manhã, em declarações à rádio pública cabo-verdiana, José Maria Neves disse que pretende criar novas dinâmicas no relacionamento entre Cabo Verde e Portugal, por isso, quer alargar os canais de cooperação a outros atores sociais que não apenas o estado.

“Geralmente os empresários, os académicos e as ong 's avançam mais antes e antes do estado. Nós aqui as relações externas estão ainda muito centradas no estado, hoje temos outros atores. Há uma difusão da política externa por vários atores e eu quero mobilizá-los para juntos criarmos novas pontes e construirmos novas respostas para os tempos de hoje. Portanto, esta visita é para ampliar, alargar e criar novas dinâmicas de relacionamento entre Portugal e Cabo Verde”

disse José Maria Neves.

Para além de reuniões oficiais de Estado, o Presidente da República, José Maria tem também agendado encontros com a comunidade cabo-verdiana radicada em Portugal e participa como orador, juntamente com o Presidente português e o homólogo de São Tomé e Príncipe, no “Diálogo entre Presidentes”, no âmbito da edição de 2022 do Fórum Euroafricano, um diálogo global promovido anualmente pelo Conselho da Diáspora Portuguesa para estreitar os laços entre a Europa e a África.

