Crise económica vai alterar a relação Europa-África

Cabo Verde/Portugal

O Presidente de Cabo Verde disse hoje que a crise económica vai criar "profundas mudanças" na relação entre os continentes europeu e africano. As declarações de José Maria Neves foram feitas durante o "Diálogo entre Presidentes", no âmbito da edição de 2022 do Fórum Euroafricano.

O Presidente de Cabo Verde disse hoje que a crise económica vai criar "profundas mudanças" na relação entre os continentes europeu e africano, admitindo que há ainda "ressentimento" e resquícios da guerra fria.

As declarações de José Maria Neves foram feitas durante o "Diálogo entre Presidentes", no âmbito da edição de 2022 do Fórum Euroafricano. Um diálogo global promovido anualmente pelo Conselho da Diáspora Portuguesa que pretende estreitar os laços entre a Europa e a África, no qual participou o chefe de Estado português Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente cabo-verdiano está em Portugal na primeira visita de Estado. Ontem, reuniu-se com o homólogo português, em Lisboa, onde defendeu que os governos e os Estados devem fazer tudo para abrir os canais da mobilidade, permitindo a circulação dos imigrantes, essenciais para responder às necessidades do desenvolvimento.

José Maria Neves visitou ainda a sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa-CPLP, referindo-se à organização “como uma comunidade de povos”.

Este fim-de-semana, o Presidente cabo-verdiano visita a Universidade do Algarve e reúne-se com os presidentes das câmaras municipais portuguesas geminadas com autarquias cabo-verdianas.

Na agenda de José Maria Neves estão ainda previstos encontros com a diáspora cabo-verdiana e a participação nas festividades de 'Nhu Santiago', em Oeira".

